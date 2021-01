Plan de relance : Jean Castex en service après-vente

Economie

Publié le 05/01/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l’occasion de la signature du premier accord régional, le 5 janvier à Toulon, le Premier ministre a vanté sa relation privilégiée avec les territoires.

Retour aux sources pour Jean Castex. Le Premier ministre est revenu à Toulon où il a commencé sa carrière dans « les territoires », en tant que patron de la DDASS du Var en 1996.

Il y a signé le premier « accord régional de relance » avec Renaud Muselier le patron LR de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Régions de France. Loin des polémiques de ces derniers jours avec les élus autour de la centralisation des opérations de vaccination, il a vanté les synergies entre l’Etat et les collectivités en faveur de la reprise économique. Les mesures prises par les pouvoirs publics français sont « parmi les plus ambitieuses d’Europe », s’est félicité le Premier ministre.

Accords de méthode

Un chantier, a rappelé Jean Castex, qui s’inscrit dans les accords de méthode passés en juillet avec Régions de France et en décembre avec l’Assemblée des départements de France. Résultat : 40 milliards seront affectés aux contrats de plan Etat-région 2021-2027. « Soit 10 de plus au total que durant la période précédente 2014-2020 », s’est réjoui Jean Castex. Cette manne sera abondée, à parité, par les deux parties, grâce à 8 milliards puisés de chaque côté dans les crédits du plan de relance.

Le Premier ministre s’est engagé à ce qu’aucun territoire ne soit oublié. « Je me déplacerai personnellement le plus possible pour signer avec les élus des contrats avec les métropoles, mais aussi dans les sous-préfectures et pourquoi pas les chefs lieux de canton », a promis celui qui se présente comme le chantre des « territoires ».

Reste maintenant à Jean Castex de convaincre l’Association des maires de France qui n’a pas encore signé d’accord de méthode avec l’exécutif.