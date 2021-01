La démocratie participative s’adapte à la crise sanitaire

Citoyenneté

Publié le 12/01/2021 • Par Jules Prévost • dans : France, Innovations et Territoires

Surprises par la crise sanitaire, les collectivités ont dû adapter leurs procédures pour maintenir leurs projets de démocratie participative en cours et les liens avec leurs administrés. Plateformes d’entraide, réunions virtuelles, ressources en ligne… elles ont utilisé le numérique pour maintenir la démocratie participative active.

Nous sommes en 2020. Toute la Gaule est occupée par le Covid-19 et tous les projets de démocratie participative sont annulés les uns après les autres. Tous ? Non ! Car d’irréductibles collectivités résistent et adaptent leurs procédures dans ce domaine.

« Le confinement semble avoir eu pour effet d’habituer de plus en plus de citoyens et d’élus aux outils de démocratie participative en ligne », analyse Armel Le Coz, cofondateur de l’association Démocratie ouverte. Nombre de collectivités ont en effet choisi d’innover grâce au numérique afin de continuer à proposer aux administrés des moyens de prendre part aux affaires de la cité, du département ou de la région.

A Rennes (216 800 hab.), deux « conseils numériques de quartier » ont ainsi été mis en place pendant le premier confinement. ...

