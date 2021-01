57% des policiers municipaux équipés d’une arme à feu

Police municipale

Publié le 07/01/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Au 1er janvier 2020, 13 692 policiers municipaux étaient dotés d'une arme à feu de poing, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. C'est ce qui ressort des statistiques recueillies par La Gazette auprès du ministère de l'Intérieur.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Près de trois policiers municipaux sur cinq étaient dotés d’une arme de poing sur l’ensemble du territoire à la fin de l’année 2019, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur que nous avons obtenus. L’armement s’est fortement accéléré ces dernières années, à la faveur de prêts de l’Etat et de la menace terroriste constante, avec plus de 1 500 nouveaux policiers armés entre 2018 et 2019.

73 policiers supplémentaires dotés d’armes de poing supplémentaires dans le Rhône, 48 dans le Var, 43 dans l’Oise… Cet équipement en arme à feu s’est généralisé grâce notamment au prêt par l’Etat de pistolets Manurhin, dans le cadre d’une expérimentation qui s’est achevée à la fin décembre 2020.