Le nouveau programme Horizon Europe suscite la convoitise des régions françaises

Recherche et innovation

Publié le 05/01/2021 • Par Jonathan Grelier • dans : Europe

L’année 2021 marque le début du nouveau programme de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation Horizon Europe. Pour bénéficier au maximum de ses financements, les régions françaises s’organisent.

Innovation - recherche et développement

Vincent Richez n’a pas caché l’importance d’Horizon Europe pour le dynamisme des Hauts-de-France, devant plusieurs centaines de personnes, lors d’un séminaire en ligne début décembre. « C’est un programme sectoriel sur lequel nous misons beaucoup, comme les autres grandes régions françaises ou de l’Union européenne. Certaines souhaitent maintenir leur très haut niveau technologique et scientifique et d’autres sont en transition industrielle avec un très haut niveau d’ambition : c’est le cas des Hauts-de-France », a souligné le directeur Europe et international de la région.

Vanté par la Commission européenne pour être le plus grand programme de recherche et d’innovation au monde, Horizon Europe suscite la convoitise des régions françaises.

Il s’étale sur la période 2021-2027 et est doté ...