L’organisation de la campagne de vaccination par un décret et une circulaire

Crise sanitaire

Publié le 05/01/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 25 décembre précise les conditions dans lesquelles une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée. Les vaccins sont achetés par l’Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues dans ce décret, à titre gratuit. Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l’Agence nationale de santé publique, qui peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et, le cas échéant, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale et des établissements sociaux et médico-sociaux.

Une circulaire du 15 décembre 2020 est quant à elle relative à la planification de l’étape 1 du déploiement territorial de la vaccination contre la Covid-19. Elle précise :