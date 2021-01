Premiers secours : organisation de la formation continue

Sécurité civile

Publié le 05/01/2021

Un arrêté du 21 décembre institue une formation continue pour toutes les personnes titulaires d’un certificat de compétences relatif aux premiers secours et remplace l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours qui est abrogé.

La formation continue des titulaires d’un certificat de compétences relatif aux premiers secours est planifiée sous la responsabilité des autorités d’emploi. Elle est assurée par les organismes habilités et les associations agréées qui font appel aux titulaires des certificats de compétences de formateurs de formateurs et de formateurs à jour de formation continue et inscrits sur leurs listes d’aptitude.

Certaines dispositions de cet arrêté concernent plus directement les services d’incendie et de secours. Les zones de défense et de sécurité exerçant sous l’habilitation du ministre chargé de la sécurité civile par l’intermédiaire de certificats de condition d’exercice sont responsables de la formation continue des formateurs de formateurs des services d’incendie et de secours de la zone. Elles délivrent les attestations de formation continue aux formateurs de formateurs des services d’incendie et de secours situés dans leurs zones. L’organisation de la formation continue dans les services d’incendie et de secours est définie par l’annexe I de cet arrêté.