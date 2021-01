PLF 2021 : ce qui change pour le logement

Logement

Publié le 04/01/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu experts finances, Dossiers finances, France

Les discussions sur le projet de loi de finances pour 2021 ont été serrées, au parlement, sur la poursuite du prêt à taux zéro (PTZ) et du dispositif d'investissement locatif Pinel.

La loi de finances pour 2021 a été adoptée le 17 décembre dernier. Après passage devant le Conseil constitutionnel, la loi du 29 décembre a été publiée au JO du 30 décembre.

La loi de finances pour 2021 consacre 16,1 milliards au logement, en hausse de 2,2 % par rapport à 2020. Les aides personnelles au logement absorbent une grande partie de ce budget, à hauteur d’environ 12,5 milliards d’euros.

La réforme du mode de calcul des APL – « la contemporanéisation », ou le fait que les aides sont calculées sur les revenus du mois précédent et non plus sur l’année N-2 – qui est entrée en vigueur au 1er janvier, devrait entraîner une économie d’environ 600 millions d’euros, au lieu des 1,2 milliards espérés initialement.