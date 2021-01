Vaccination : les élus locaux proposent, encore, leur aide

Covid-19

Publié le 04/01/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, France

Après les masques et les tests, c'est la campagne vaccinale du gouvernement qui est durement critiquée par les élus locaux. Beaucoup d'entre eux demandent donc une implication plus grande des collectivités dans la vaccination.

A peine 500 personnes vaccinées en 8 jours quand, en Allemagne, plus de 230 000 doses ont été injectées. Les critiques sont de plus en plus virulentes contre la politique vaccinale mise en place par le gouvernement français. Déjà, les personnels soignants de plus de 50 ans, qui auraient dû attendre la phase 2 prévue pour février, peuvent aller se faire vacciner dans certains hôpitaux…

Appel des associations d’élus

En ce début 2021, de nombreux élus locaux montent au créneau pour être plus impliqués, et donc permettre à la vaccination de toucher plus de monde, plus rapidement.

Dans un communiqué, l’Association des maires de France (AMF) réitère ses propositions de mi-décembre sur la disponibilité des élus. « De nombreux maires font part de leur incompréhension, au ...

