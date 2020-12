Subventions : comment en obtenir le maximum ?

Finances locales

Publié le 30/12/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Nouveau mandat, contexte incertain, il faut travailler ses recherches de financements pour ses projets : recours à des fonds non soupçonnés, veille, accompagnement des porteurs de projets, moments propices… Pour obtenir le maximum !

« Les nouveaux élus se focalisent souvent sur les subventions déjà obtenues, c’est une erreur, assure Thibault Nivère, gérant de Nivière Subventions et Consulting. Lors d’une formation, un président d’interco se limitant au Fonds social européen (FSE) et au Fonds européen de développement régional (FEDER) a appris qu’il y avait… 436 subventions européennes possibles ».

L’Europe d’abord

Il faut donc débusquer des fonds insoupçonnés. Au niveau européen, « si pour le FSE et le FEDER, on sollicite la région, pour les trois quarts des subventions, il faut viser Bruxelles via les points de contact nationaux : le Ministère de l’environnement pour un projet Life+, Bordeaux ou Paris pour un projet jeunesse, sport et formation (1)… », conseille Thibault Nivière. Pour de l’immobilier, on peut ...

