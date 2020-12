Tarification incitative des déchets : les collectivités font leurs comptes

fiscalité

Publié le 30/12/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L’agglomération de Versailles Grand Parc a annoncé en septembre le lancement d’une expérimentation de tarification « éco-responsable » sur huit communes. Avec la forte augmentation 1er janvier 2021 puis une croissance continue jusqu’en 2025 de la TGAP, la tarification incitative pourrait trouver de nouveaux attraits auprès des gestionnaires locaux.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La loi sur la transition écologique annonçait 15 millions d’habitants assujettis à la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025. Deux cent collectivités ont passé le pas pour un total de 6 millions d’habitants. La tarification incitative impose une ambition politique forte pour accompagner les changements de comportements des habitants ; la part variable de la taxe ou de la redevance étant calculée en fonction de la quantité de déchets des ménages. « Notre première réforme date de 2011, elle avait, au-delà des motivations environnementales, des finalités financières avec l’augmentation continue du coût de la collecte et du traitement» illustre Anne Aubin-Sicard, vice-présidente déléguée au développement écologique, biodiversité, eau, assainissement et déchets, de la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite