[Rétrospective 2020] Coronavirus

Couvre-feu : quel impact pour les collectivités ?

Publié le 05/01/2021 • Par Arnaud Garrigues Hélène Girard Hervé Jouanneau Isabelle Raynaud • dans : actus experts technique

© fewerton-adobestock

Pour terminer l'année et entamer la suivante, retour, chaque jour, sur les articles du Club Techni.Cités les plus consultés en 2020 au fil des mois. Aujourd'hui, coup d'éclairage sur le mois d'octobre, et les conséquences du couvre-feu sur les services de la fonction publique territoriale.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Lutte contre l'exclusion

Police municipale

Politiques culturelles

Transport public