Les collectivités à la rescousse des associations caritatives

Publié le 29/12/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Alors que la crise économique s’accentue, les collectivités augmentent globalement leurs subventions aux associations caritatives. Sans oublier des avantages en nature. Une nécessité quand les bénéficiaires de l’aide alimentaire notamment, ont plus que doublé depuis 2008.

Avec la crise sanitaire et économique, les besoins des associations caritatives croissent. Certaines collectivités ont réagi vite. « Le Département du Calvados a augmenté son soutien au Secours populaire de 159 000 euros (1), explique Nicolas Champion, secrétaire général de cette association, généraliste de la solidarité (2). Nous avons reçu 14 000 euros en 2020 (contre 7 000 en 2019) pour appuyer notre fonctionnement, et surtout 152 000 euros utiles pour nos achats directs alimentaires et logistiques (barnums…) supplémentaires, liés à la crise sanitaire, sans oublier que certaines de nos collectes (boutiques solidaires, brocantes, vide-greniers…) n’avaient pu avoir lieu, engendrant des pertes importantes de recettes ».

+10 à +35 % de bénéficiaires

A la Banque alimentaire aussi, on note du ...