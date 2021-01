Autoconsommation : les circuits courts de l’électricité

Les candidats à l’installation de panneaux photovoltaïques se voient offrir plusieurs choix de valorisation de leur production. Ils peuvent injecter l’électricité sur le réseau français et la vendre à un tarif régulé ou la consommer directement, on parle alors d’autoconsommation. Cette pratique connaît une croissance exponentielle dans l’Hexagone. RTE prévoit près de 4 millions d’autoconsommateurs en France à l’horizon 2030. Si le développement de l’autoconsommation a été initié par les particuliers, cette dernière offre aujourd’hui de nombreuses perspectives pour les collectivités, notamment par sa déclinaison collective. Quel modèle adopter ? pour quel(s) usage(s) ? selon quel montage ? Ce qu’il faut savoir lorsqu’on veut se lancer dans un projet photovoltaïque.

Par Mathias Bensaïd et Adrien Kantin, consultants TEE à la SCET

Un contexte favorable

L’énergie photovoltaïque est depuis longtemps valorisée soit dans les habitats très isolés en autoconsommation, soit par les opérateurs la produisant massivement en centrale au sol avant de la réinjecter sur le réseau. Aujourd’hui, la production photovoltaïque s’invite de plus en plus sur les toitures, notamment en milieu urbain où elle est consommée directement sur place. On dénombre plus de 85 000 installations en autoconsommation à la fin du troisième trimestre 2020, soit dix fois plus qu’il y a quatre ans. Cette diversification de la valorisation de ...