Vers des rues plus apaisées en ville

Aménagements pour les cyclistes, aménagements pour les piétons, aménagements pour les véhicules motorisés, aménagements accessibles… et pourquoi pas un aménagement pour tous, pour plus de convivialité, de confort, de sécurité et de bien-être en ville.

Par Lucie Bruyère, chargée de projet aménagement de l’espace public, Cerema

La requalification et l’apaisement des espaces publics sont souvent le préalable à l’amélioration globale du cadre de vie et influent directement sur l’évolution de l’habitat ou sur la revitalisation des commerces. En découlent des changements d’usages et de pratiques qui tendent à plus de rencontres, plus d’animation, plus de convivialité… plus de vie ! L’apaisement de la circulation dans une rue, un quartier ou l’agglomération entière permet à chacun de trouver sa place, dans un espace équitablement partagé.

Trois outils réglementaires sont disponibles pour répondre à l’apaisement de la vitesse, au développement des modes actifs et à l’amélioration du cadre de vie. La zone 30 est un espace public où l’on cherche à ...