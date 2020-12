Fermeture des lieux de spectacle : le « oui, mais » du Conseil d’Etat

Culture

Publié le 23/12/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

Le Conseil d’Etat a rejeté, le 23 décembre 2020, la demande des professionnels du cinéma, du théâtre et des salles de spectacle de les autoriser à rouvrir. La décision ne surprend pas les intéressés, qui y voient des raisons d’espérer des jours plus favorables. A minima dans la deuxième quinzaine de janvier, voire dès la rentrée, pour ce qui est du public scolaire.

« On s’y attendait, mais cela reste dur à entendre, commente la déléguée générale du Syndicat des musiques actuelles (SMA), Aurélie Hannedouche. On ne nie bien sûr pas le contexte sanitaire, mais en quoi ce serait plus dangereux d’aller au théâtre que dans un centre commercial ou une église ? Pourquoi ouvre-t-on tout le reste et pas la culture ? Cette iniquité nous interpelle. »

Le 15 décembre, son organisation avait, avec d’autres, déposé un référé-liberté devant le Conseil d’Etat, contestant la prolongation de la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle ordonnée par le gouvernement. Elle entendait dénoncer un traitement différent de « l’urgence commerciale » et de « l’urgence culturelle ».

Dans sa décision du 23 décembre 2020, le juge des référés estime que la fermeture de ...