Gestion

Un contrôle de gestion et une évaluation mieux maîtrisés pour un pilotage plus fin

Publié le 23/12/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En cette période traversée par la crise sanitaire devenue crise économique et l’attente de la réforme de la fiscalité locale, le contrôle de gestion et l’évaluation des politiques publiques constituent plus que jamais des outils sur lesquels les collectivités territoriales doivent pouvoir compter.

