Fin de détachement : les DG interpellent Amélie de Montchalin

Publié le 23/12/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) monte une nouvelle fois au créneau pour demander la réécriture des textes encadrant les fins de détachements des emplois fonctionnels. Une série de préconisations accompagne une lettre adressée à la ministre. Parmi elle, la mise en place d’un délai automatique de préavis de six mois.

Chiffres-clés Environ 8 000 emplois fonctionnels dans la territoriale

34 % sont occupés par des administrateurs territoriaux

11 % sont des contractuels

Simplifier la procédure tout en préservant les agents et les élus de contentieux potentiels. C’est le sens donné par le SNDGCT à une série de propositions de modifications de l’article 53 de loi de 1984 relative aux fins de détachement des emplois fonctionnels. Un texte modifié et repris dans l’article 77 de la loi de transformation de la fonction publique dans une réécriture jugée d’approximative et peu claire.

« L’observation actuelle post-municipale conforte encore la nécessité de clarifier et de simplifier la procédure prévue à l’article 53 et de l’appliquer à tous et toutes, fonctionnaires et contractuels », écrit ainsi Stéphane Pintre, président du syndicat des DG, dans une lettre adressée à Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, en date du ...

Références Propositions du SNDGCT sur les fins de détachements des emplois fonctionnels de direction

