Egalité professionnelle femmes-hommes : de timides progrès

Le 6ème rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été publié le 18 décembre dernier sur le site de la DGAFP .

Il montre les effets de l’accord du 30 novembre 2018 et de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en matière d’égalité professionnelle dans la fonction publique. Le rapport propose 24 fiches « retours d’expériences », issues des trois versants de la fonction publique et conçues comme des « bonnes pratiques diffusables ». Conseil régional de Bretagne, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (Alpes‑Maritimes), Ville de Dijon, CCAS, et Dijon métropole, Eurométropole de Strasbourg, département de Seine-Saint-Denis, Ville, CCAS et métropole de Nantes… Plusieurs collectivités dévoilent ainsi les enjeux et l’avancement de leurs chantiers respectifs.

De nombreuses données statistiques sexuées portant notamment sur les effectifs, les recrutements, les rémunérations, les conditions de travail et l’action sociale offrent un panorama complet et comparé de la situation des agents publics.

Enfin, comme à chaque édition, le bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées (pour l’année 2018) représente la troisième partie du document. Et force est de constater que le compte n’y est pas.

Ce rapport sera transmis au Parlement.