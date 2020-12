Police municipale

Abandons d’animaux : policiers municipaux et gardes-champêtres appelés à la rescousse

Publié le 23/12/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

© Bertrand Holsnyder

La France compte plus de 20 millions de chiens et chats. Pour lutter contre l’abandon des animaux, le gouvernement a lancé lundi 21 décembre un plan d’actions. Il entend notamment étendre le pouvoir de contrôle d’identification aux policiers municipaux et aux garde-champêtres.

