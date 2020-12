Dans le Rhône, des citoyens sensibilisés aux univers carcéral et pénal

Prévention

29/12/2020

L’association Possible subventionnée par la Métropole de Lyon développe depuis 2016 dans le département du Rhône des actions de sensibilisation originales à l’univers pénal et carcéral, afin de donner au citoyen les moyens de devenir acteur de la coproduction de sécurité.

La prison est l’objet de tous les fantasmes. Difficile d’accès, elle est méconnue du citoyen. Pour recréer du lien entre les personnes détenues et la société, et ainsi donner aux citoyens la possibilité de se positionner sur ce sujet omniprésent dans le débat politique, l’association Possible, subventionnée par la Métropole de Lyon, expérimente depuis 2016 à Lyon (Rhône-Alpes) des formats inédits de sensibilisation à l’univers pénal et carcéral, sous la forme d’apéros justice, jeux de société, rendez-vous au tribunal…

« Notre système carcéral est à bout de souffle, avec jusqu’à 200% de surpopulation carcérale et 63% de récidive. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France en janvier 2020 en raison de ces conditions de détention, et l’a incité à ...