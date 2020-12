Les 10 articles les plus lus du Club prévention sécurité

Top de l’année 2020

Publié le 22/12/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Depuis 8 ans, le Club prévention sécurité de la Gazette traite quotidiennement l'actualité des acteurs de la prévention de la délinquance et de la sécurité publique dans les territoires. En cette fin d'année marquée par une crise sanitaire sans précédent, découvrez les articles qui vous ont le plus interpellés sur le site web du Club en 2020.

Début mars, la France entrait dans son premier confinement pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures d’urgence ont été prises, les unes portant sur la fermeture d’un certain nombre de commerces et établissements, l’autre sur les limitations de déplacements des personnes. Des interdictions qui peuvent faire l’objet de verbalisations en cas de non-respect. Quelles sont les sanctions encourues ? Les agents de police municipale sont-ils compétents ? Notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, avait répondu à toutes ces questions.

Lors de sa conférence de rentrée jeudi 27 août, le Premier ministre Jean Castex avait fait le point sur la progression de l’épidémie de Covid-19 et annoncé le passage en zone rouge (c’est-à-dire une zone de circulation active du virus) de 19 départements. Confinement localisé, restriction d’accès aux établissements recevant du public, suspension des activités scolaires, des formations et des concours…. La Gazette avait passé en revue les conséquences possibles d’un tel classement en zone rouge.

Les arrêtés municipaux imposant des couvre-feux nocturnes se sont multipliés cette année, afin de faire respecter davantage les mesures de confinement lorsqu’elles étaient en vigueur. Sur quelles bases juridiques sont-ils pris ? Quelles doivent être les motivations ? Que contiennent-ils ? Que risquent les contrevenants ? Explications avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

L’obligation de porter le masque dans tous les lieux publics clos est entrée en vigueur lundi 20 juillet. Le décret du 17 juillet modifiant celui du 10 juillet complète la liste des lieux où le masque devient obligatoire, à partir de 11 ans. De nouvelles obligations et sanctions y sont attachées.

80 ou 90 km/h ? Malgré la promulgation de la loi Mobilités le 24 décembre dernier, la question est loin d’être tranchée. Et il suffit de regarder la carte de France pour s’en rendre compte. Selon notre recensement effectué en mars, 58 départements ont déjà pris une décision parmi lesquels 26 ont rétabli la vitesse à 90 km/h ou envisagent de le faire, et 32 ont annoncé ne pas modifier la limitation de vitesse.

Dans une réponse écrite, le commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux Nicolas Schmit précise que la commission européenne n’a pas l’intention de réviser la directive européenne sur le temps de travail, ni de présenter une directive spécifiquement consacrée aux volontaires dans les services de sécurité et de protection civile. Or depuis l’arrêt l’arrêt Matzak rendu le 21 février 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à la directive européenne sur le temps de travail (DETT) de 2003, le sujet suscite beaucoup d’inquiétude au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) dont l’une des préoccupations majeures est le soutien au volontariat des sapeurs-pompiers.

Depuis le 1er juillet 2020, de nouveaux équipements sont devenus obligatoires pour les engins de déplacement personnels motorisés. Il s’agit d’une application différée du décret du 23 octobre 2019. Cependant des questions restent en suspens, en particulier celle liée au contrôle de l’assurance. Le point avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.

Au lendemain des annonces du Président de la République, et alors que l’épidémie de Covid19 continue sa progression en France, les secours se réorganisent pour mieux s’entraider. Dans certains départements, les Sdis viennent en appui du 15 pour gérer le flux d’appels.

Entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2020, le nombre de caméras de vidéosurveillance dans les 50 villes les plus peuplées de France a été multiplié par 2,4 passant de près de 4 800 caméras à plus de 11 400, selon notre classement.

Le décret fixant les nouvelles modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels est paru le 30 novembre. Il concerne les concours et examens professionnels dont les arrêtés d’ouverture sont pris après le 2 décembre. Comme demandé par les syndicats, qui craignent une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes, un bilan de la mesure est prévu. Un arrêté assure également que les barèmes des épreuves physiques tiendront compte du sexe du candidat.

