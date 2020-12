Le rapport Bothorel veut faire entrer la politique de la donnée dans une nouvelle ère

Numérique

Publié le 22/12/2020 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La mission sur la politique publique de la donnée, emmenée par le député LREM Eric Bothorel, remettra son rapport au Premier ministre Jean Castex ce mercredi 23 décembre. Le cabinet du Premier ministre assure d’ores et déjà que des mesures seront prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées.

« Loin de la binarité du 0 et du 1, de l’ouverture ou de la fermeture, qui est un modèle daté, il existe des modalités de circulation des données qui sont ni l’un ni l’autre, mais l’accès et le partage. Cette mission se propose d’investiguer les champs et les modalités, et éventuellement les réformes à apporter, autour de plus de partage et plus d’accessibilité de la donnée », présentait Eric Bothorel, député LREM des Côtes-d’Armor, mardi 22 décembre au soir.

Il a été chargé, en juin dernier, par le Premier ministre Edouard Philippe, de piloter une mission sur la politique publique de la donnée(1), et de s’attaquer à deux volets essentiels : l’ouverture des données et codes sources publics, ainsi que le partage des données entre secteur public et secteur privé.

Près de 250 auditions plus tard, son rapport de 215 pages doit être remis mercredi 23 décembre à Jean Castex, enrichi également des contributions recueillies sur une plate-forme dédiée.

La principale recommandation du rapport tient à davantage d’impulsion au niveau de l’État sur ces politiques. Les auteurs assurent proposer, via leurs 37 recommandations, des actions concrètes « réalisables sous un an » (voir la liste complète en fin d’article et le rapport complet en pdf).

Les auteurs ont dressé un état des lieux minutieux de tous les blocages qui restent à lever pour

