« L’Etat pourrait garder une partie de la Taxe sur la consommation finale d’électricité »

[Interview] Fiscalité

Publié le 22/12/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La loi de finances (LFI) pour 2021 entend simplifier et unifier la Taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Quels impacts notamment pour les collectivités ? Christian Escallier, Directeur général du cabinet Michel Klopfer nous répond.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’article 54 de la LFI pour 2021 propose de simplifier la gestion de la TCFE aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les comptables assignataires de ces collectivités. Quelles conséquences ?

Christian Escallier : La centralisation des informations et de la collecte par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) est à première vue une bonne chose (1). Les fournisseurs d’électricité n’auront plus qu’une déclaration nationale à déposer au lieu de 8 800 aux différents percepteurs (communes, EPCI, syndicats départementaux d’énergie, départements). Par contre, ils n’auront plus droit de prélever 1 % de la taxe comme ils le font aujourd’hui (ou 0,5 % si syndicats d’énergie) ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite