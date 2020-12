La crise du Covid réactualise la nécessité de politiques locales de santé

Santé publique

Publié le 31/12/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

Face à la crise sanitaire, la santé publique se fait-elle « en équipe » sur les territoires ? s'interrogeait l'association Fabrique territoires santé, lors d'un premier webinaire.

« La crise sanitaire et les mesures de confinement ont exacerbé les inégalités sociales de santé préexistantes et montré à quel point ces inégalités s’ancrent dans les conditions de vie: de logement, d’emploi, d’alimentation », constate l’association « Fabrique territoires santé », en préambule d’une série de trois webinaires sur la crise sanitaire et l’organisation locale de la santé, débutée mi-décembre et qui se poursuivent en janvier. Cette association, dont un tiers d’adhérents sont des collectivités, travaille sur les dynamiques territoriales de santé.

« L’épidémie a frappé bien au-delà des aspects de santé », souligne Laurent Chambaud, directeur de l’Ecole des hautes ...

