Quelle organisation des concours de la fonction publique en 2021?

Au conseil des ministres du 21 décembre a été présentée une ordonnance sur l’adaptation de l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire. Quelques jours plus tôt, la fédération nationale des centres de gestion avait annoncé le report des concours d'attachés. De son côté, l'Inet a enquêté sur l'absence d'un certain nombre d'inscrits aux épreuves d'administrateurs territoriaux.

