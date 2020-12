L’emploi augmente dans les trois versants de la fonction publique

Effectifs

Publié le 21/12/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Flickr cc by FutUndBeidl

Selon les résultats de l'étude Insee sur l’emploi dans la fonction publique en 2019, parue le 18 décembre, les effectifs repartent à la hausse, après une baisse en 2018. Une augmentation due en partie au recrutement des anciens contrats aidés sous contrat de droit public et qui, dans la territoriale, est surtout observée dans les communes.

Fin 2019, la fonction publique emploie 5,66 millions d’agents, soit 17 400 de plus que fin 2018, selon la dernière étude de l’Insee sur l’emploi public. Cette hausse de 0,3 % fait suite à une baisse de même niveau entre fin 2017 et fin 2018 (- 0,4 %). La décroissance observée l’année dernière du nombre de contrats aidés se poursuit dans les trois versants (- 27 100 au total, soit – 34,4 %). On en dénombrait 51 700 fin 2019. Comme les années précédentes, une partie des anciens ...

