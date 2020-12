Covid-19 : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises

Crise sanitaire

Publié le 21/12/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 19 décembre modifie le fonds de solidarité à destination des entreprises, en décembre 2020, pour mieux couvrir les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire bénéficier les grandes PME qui n’étaient pas éligibles jusqu’ici.

Il fait aussi évoluer les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d’interdiction d’accueil du public.

Il modifie aussi la date limite de demande sur le volet 2 du fonds de solidarité jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 30 octobre 2020). En effet, les régions ayant continué à accepter les dossiers le 31 octobre, le texte donne une base juridique au traitement de ces dernières.