Des faits divers qui ont la vie dure

Publié le 29/12/2020 • Par Victoire Chevreul • dans : France

« La ville des pédophiles » : à l’instar d’Outreau, certaines communes restent marquées au fer rouge, malgré les années qui passent.

Impossible d’évoquer la ville d’Outreau (Pas-de-Calais) sans mentionner son quartier populaire de la Tour-du-Renard, associé au plus gros scandale de pédophilie et d’erreur judiciaire de France, entre 1997 et 2000. Pourtant, la ville compte tout de même 13 400 habitants. Mais dans les médias nationaux, elle n’est jamais évoquée pour des actions municipales.

La mémoire des 17 accusés y pèse encore, en particulier celle du couple Delay-Badaoui qui habitait la fameuse Tour-du-Renard. Un correspondant d’Europe 1 qui couvrait l’affaire, Lionel Gougelot, a résumé la stigmatisation éprouvée par la commune et ses habitants, « vu de Paris, c’était un peu la ville des pédophiles ». Personne, parmi le conseil municipal, n’a oublié les qualificatifs qui rythmaient alors les journaux : « alcoolique ...

