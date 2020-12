Double peine pour des poches de pauvreté

Médias

Publié le 28/12/2020 • Par Victoire Chevreul • dans : France

Déjà en proie à un paupérisme galopant, certaines cités se retrouvent dépeintes comme des repaires de chômeurs assistés et d’alcooliques. Une double peine contre laquelle les élus locaux s'insurgent.

Terre de contrastes, la région des Hauts-de-France compte la population la plus jeune du pays, mais aussi la plus précaire, avec 29 % de chômage chez les 18-25 ans. Hirson (Aisne), commune de 8 800 habitants, compte deux fois plus de mères adolescentes, pour un chômage avoisinant les 18 %. Florence Aubenas y a consacré un reportage pour « Le Monde » (*), qui a marqué les esprits. « Les gens se sont sentis blessés dans leur orgueil, c’était réducteur, se souvient le député de l’Aisne, Jean-Louis Bricout, il y a une partie de vérité, mais ça mériterait davantage d’analyse. » Ce sont là, pour lui, des conséquences de la misère sociale.

« Devenir mère de famille, même jeune, est un rôle social qui ne signifie pas nécessairement aller à la pêche aux allocations, et à l’assistana ...