Quartiers chauds : les maires voient rouge

Publié le 23/12/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Réduites à des zones de non-droit, des villes tentent de rééquilibrer le discours des médias… et de changer les représentations de leurs habitants. Pas toujours gagné.

«Le premier qui me dit que c’est parce qu’on ne sait pas faire de la pub, il se prend une gifle ! » Maire de Vénissieux (65 900 hab.), dans le Rhône, Michèle Picard (PCF) ne décolère pas : « On garde l’image de la ville où ont eu lieu les émeutes, en 1981, aux Minguettes, mais quand on a trois sportifs aux derniers Jeux olympiques, ça n’intéresse personne ! » Le quartier et la ville restent étiquetés « chauds », regrette-t-elle, réduits aux seuls trafics et tirs de mortiers.

Ces communes prises dans la tourmente

L’appel de grigny

Confrontés à la même stigmatisation, des élus ont décidé « d’occuper le terrain », tel Philippe Rio, maire (PCF) de Grigny (28 700 hab.), dans l’Essonne, commune dont l’image reste entachée par des émeutes en 2005. Il est aussi vice-président de l’Association des ...