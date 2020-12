La chasse aux « fonctionnaires fantômes » a débuté

[Rétrospective 2020] Réforme de la fonction publique

Pour terminer l'année et entamer la suivante, retour, chaque jour, sur les articles du Club Techni.Cités les plus consultés en 2020 au fil des mois. Aujourd'hui, focus sur août avec une disposition de la loi de transformation de la fonction publique qui met fin aux cas de fonctionnaires ne travaillant plus depuis des dizaines d'années et toujours rémunérés.

Statut fonction publique