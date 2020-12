Le patrimoine routier des collectivités est sur la mauvaise pente

Infrastructures

18/12/2020

Bien que les collectivités - départements et métropoles - ont augmenté leurs investissements, une proportion inquiétante de chaussées et de ponts dont elles sont gestionnaires se dégradent. C’est ce que souligne l’Observatoire national des routes (ONR) qui publie son quatrième rapport annuel jeudi 17 décembre. (1)

Les maîtres d’ouvrages n’ont pas abandonné les routes : c’est le premier constat que l’on peut tirer de la quatrième synthèse annuelle de l’Observatoire national des routes (ONR), organisme créé en 2016 et piloté par l’Institut des routes, des rues, et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM). Ce rapport, publié le jeudi 17 décembre, dresse un état des lieux du patrimoine routier – chaussées et ouvrages d’art- et des moyens consacrés à leur maintenance. Pas moins de 68 départements et 10 métropoles ont répondu à l’enquête menée par l’ONR, ce qui représente plus des deux tiers du réseau départemental et près de la moitié de celui des métropoles, leurs données s’ajoutant à celles de l’ensemble du réseau routier national (RRN) non concédé.