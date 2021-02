Pouvoir du maire

Éclairage des voies et des espaces publics (1) : compétences respectives du maire et de la commune

Publié le 19/02/2021 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Pour lutter contre le tapage nocturne, dénoncé par les habitants, et afin d’éviter les regroupements et les jeux de ballon, les maires sont parfois tentés de couper partiellement ou totalement les lumières sur la voie publique. De ce fait, il n’y a plus d’éclairage public. Il s’agit d’une obligation visant à garantir la sécurité dont la compétence est dévolue au maire.

