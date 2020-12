Pour cette dernière revue de presse de l'année, retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 18 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Convention climat – Emmanuel Macron a rencontré le 14 décembre les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). A cette occasion, il a annoncé plusieurs arbitrages, détaillés par Le Monde, sur les 149 propositions de la CCC qui sont à l’origine d’un projet de loi. Une concertation de trois mois va être lancée pour trouver des solutions sur la rénovation énergétique des logements privés, notamment via le tiers financement, mais le Président n’a pas tranché sur la question de l’obligation de rénovation. Il a indiqué qu’un référendum allait être lancé pour intégrer le climat dans la Constitution, qu’une mission sur la création d’un Défenseur de l’environnement était confiée à la députée Cécile Muschotti (Var) et que la restructuration d’EDF ne ferait pas partie du projet de loi. Le texte doit être envoyé en janvier au Conseil d’État.

Financement des transports – Le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures et de transports de France (AFITF) réuni le 16 décembre a validé son budget initial 2021, de 4,3 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et 3,3 milliards d’euros de crédits de paiement. Présenté notamment par Batiactu, il comprend un léger report de dépenses (130 millions d’euros) de 2020 vers 2021 suite à l’impact de la crise Covid-19, et le financement du Canal Seine Nord Europe dont l’engagement a été acté fin 2019, pour un total de 2,8 milliards d’euros de crédits de paiement. Il intègre également près de 1,3 milliard d’euros d’autorisation d’engagement et 549 millions d’euros de crédits de paiement au titre du plan de relance. Ces moyens viennent s’ajouter aux 430 millions d’euros d’autorisations d’engagement mis en place par l’Agence en septembre. Ce sont donc 1,7 milliard d’euros du plan de relance qui seront mis à disposition des maîtres d’ouvrage publics.

Boulot vélo cargo – Comme le présente BFMTV, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a élargi son offre de location de vélo Veligo, avec trois nouveaux modèles : un vélo cargo, un triporteur, et un vélo allongé. Il les propose – pour un usage non professionnel – moyennant un tarif de location plus élevé que pour son vélo classique, puisqu’il passe de 40 à 80 euros/mois. La durée maximale a été réduite : elle pourra varier de 1 à 3 mois (au lieu de 6 mois), mais reconductible. Son parc comprendra 120 triporteurs, 200 vélos cargos et 200 vélos allongés disponibles à partir de février prochain. En parallèle, IDFM propose des aides à l’achat de 500 euros pour un vélo électrique classique, 600 euros pour un vélo cargo et 1000 euros pour un vélo spécifique. Son parc de vélos classiques qui était de 10 000 unités au lancement, a désormais atteint 15 000 unités fin 2020 et atteindra un plafond de 20 000 en 2021.

Fini de mégoter – Comme le prévoit la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, une filière à responsabilité élargie (REP) pour les mégots de cigarettes doit voir le jour en 2021. Le site Déchets-Info en dévoile les grandes lignes : le ou les éco-organismes agréés devront ainsi financer la collecte des mégots mais aussi la mettre eux-mêmes en œuvre, que ce soit directement ou à travers un sous-traitant. Le document indique également qu’ils pourront pourvoir au nettoiement de l’espace public mais le cahier des charges ne devrait pas l’imposer.

Sans concurrence – Est-ce de mauvais augure pour la prochaine ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales ? Toujours est-il qu’un communiqué a annoncé que le gouvernement, en tant qu’autorité organisatrice des lignes de train d’équilibre du territoire, ne donnait pas suite à l’appel d’offres des lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Il se justifie en invoquant « les difficultés économiques » des opérateurs qui ne permettent pas « une concurrence juste et équitable ».

Objectifs 2020 pas vains – En écho à la publication de la future RE2020, l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction a publié une étude révélant que les émissions de CO2 dans le monde ont atteint 10 GtCO2 en 2019 dans ce secteur. Environnement magazine précise qu’un tel niveau n’avait encore jamais été atteint. Le secteur du bâtiment représente 38% des émissions de CO2 mondiales. Selon l’étude, la consommation de charbon, pétrole et gaz pour le chauffage serait la principale responsable de cette hausse.

Objectifs 2020 pas vains (suite) – Satisfaite des orientations de la RE 2020 [lire aussi notre article], la filière bois annonce, dans un communiqué, lancer un « Plan ambition bois 2030 ». Présenté en janvier prochain, il aura pour objectif de proposer des solutions pour augmenter la part des matériaux bois et biosourcés dans les constructions et, ainsi, contribuer à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

Hydrogène – Montpellier métropole vient de remporter l’appel à projet européen sur les mobilités durables grâce à son dossier baptisé « Horizon Hydrogène ». Le site Actu.fr précise même qu’elle est la seule collectivité en Europe retenue dans ce programme. Le projet prévoit ainsi la mise en service de 21 bus à hydrogène en 2023 et 30 pour 2025. Ils seront affectés sur les nouvelles lignes à haut niveau de service.

Et aussi…

Comme nous l’avions annoncé [lire aussi notre article], la métropole lyonnaise a décidé de créer une régie publique de l’eau, écartant ainsi l’opérateur historique Véolia [France Info] ;

La métropole de Rennes développe aussi son Réseau express vélo (REV) [Rennes ville métropole] ;

Angers Loire métropole a voté la gratuité des transports en commun pour la période des fêtes de fin d’année (lire aussi notre article) [Ouest-France] ;

Pour remplacer du sable dans la fabrication d’un mortier appelé à combler des carrières souterraines, Bordeaux expérimente l’utilisation… de coquilles d’huitres [20 Minutes].