Sébastien Soriano : le rejet de la 5G « a pris tout le monde de court »

Le mandat de Sébastien Soriano à la tête de l’Arcep, le régulateur des télécoms, va s’achever en début d’année 2021. Il va rejoindre l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et quitte l’Arcep alors que se poursuivent deux programmes ambitieux d’équipements numériques et que se lance la 5G.

Il a échangé par visio avec la Gazette pour faire un bilan sur le déploiement de la fibre et de la 4G, et nous a également parlé de son livre Un avenir pour le service public, paru à l’automne, où il propose de nouvelles méthodes pour dépasser l’Etat stratège. L’interview a été relue par Sébastien Soriano.