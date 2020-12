Routes, ferroviaire, biodiversité… : ce que veut changer le projet de loi 4D

Transition écologique

Le gouvernement a présenté son futur projet de loi « 4D » (pour différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification) aux associations d'élus. Ce texte encore non finalisé comprend de nouveaux transferts de l'Etat aux collectivités et des clarifications sur les responsabilités de chacun. Décryptage.

