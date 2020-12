Mineurs non accompagnés : la Cour des comptes souligne les défaillances de l’Etat

Mineurs non accompagnés

Publié le 18/12/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

La Cour des comptes a rendu public un référé adressé le 8 octobre au Premier ministre concernant la prise en charge des mineurs non accompagnés. Elle revient sur plusieurs recommandations déjà formulées à de nombreuses reprises concernant l’action des départements, et s’attarde sur la faiblesse de l’intervention de l’Etat.

« Rationaliser et renforcer le pilotage de l’Etat » de la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA), telle est la première recommandation de la Cour des comptes dans son référé rendu public jeudi 17 décembre. Une fois n’est pas coutume, les sages de la rue Cambon taclent d’abord l’Etat plutôt que les départements, qui ont cette compétence au titre de l’Aide sociale à l’enfance.

Une intervention croissante mais inefficace

En effet, depuis une circulaire de 2013, puis au travers d’un corpus législatif étoffé en 2016 et en 2019, l’Etat s’est efforcé à encadrer et à préciser les modalités de l’évaluation de la minorité et de l’isolement de ces mineurs étrangers, de leur mise à l’abri et de leur orientation. Les résultats de ces ambitions sont pour le moins lacunaires. Le défaut de pilotage et de coordination interministérielle demeure une réalité.

Ainsi, la Cour des comptes recommande de conforter, par un mandat explicite, le rôle de chef de file et de coordinateur interministériel de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), et de désigner le préfet de département comme interlocuteur du président du conseil départemental pour la mise en œuvre territoriale de cette politique.

Une méconnaissance dommageable des publics

L’instance déplore l’absence d’un suivi statistique et de connaissance des jeunes concernés. Aujourd’hui, seul le nombre de MNA signalés à la cellule nationale placée auprès de la DPJJ (Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse), en vue de leur orientation vers d’autres départements, est connu.

La construction d’un outil statistique national ainsi que le développement d’études pour mieux connaître cette population apparaissent donc comme une priorité. Comme pour la protection de l’enfance, la Cour des comptes recommande de confier à la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) la production de données statistiques sur les MNA, et à l’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance) la coordination et la publication des études.

Renforcer le contrôle de la participation financière de l’Etat

La participation financière de l’Etat à l’évaluation et à la mise à l’abri des MNA est peu contrôlée. La principale observation du référé concerne le peu de rigueur des éléments justificatifs renseignés par les départements qui effectuent leurs demandes de paiement auprès de l’Agence des services et de paiement (ASP). Voilà pourquoi la Cour des comptes préconise d’asseoir la contribution de l’Etat aux dépenses des départements sur des référentiels et des justifications plus pertinentes, en établissant une grille au niveau national du coût des différentes phases de la prise en charge de ces jeunes.

Améliorer la qualité et l’homogénéité de l’évaluation des MNA

Les pratiques très hétérogènes d’évaluation des départements de la minorité et de l’isolement des jeunes nuisent à leur prise en charge et ont, entre autres, comme effet collatéral leur « nomadisme » d’un conseil départemental à un autre dans l’espoir de voir leur minorité reconnue. Les sages recommandent donc d’améliorer notablement la qualité et l’homogénéité des évaluations en développant des audits externes des services et des structures qui les réalisent.

Mieux préparer la sortie des MNA de l’ASE

Très variable d’un département à l’autre, la préparation de la sortie des MNA à leur majorité souffre partout d’un principal défaut : l’insuffisante anticipation de la régularisation administrative de ces jeunes, qui pénalise leur intégration socio-professionnelle future. Il apparaît donc comme nécessaire de prévoir une obligation pour les départements ou leurs prestataires d’organiser la consolidation de l’identité et de l’état civil de ces jeunes avant qu’ils ne postulent au titre de séjour.