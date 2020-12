Malgré l’adoption définitive du PLF 2021, la guerre des chiffres continue

Crise

Publié le 18/12/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le Parlement a définitivement adopté, jeudi 17 décembre, le budget 2021. L'occasion pour la Gazette de revenir sur cette guerre des chiffres qui opposent associations d'élus et gouvernement et de tenter d'y voir plus clair sur les compensations réelles des pertes des collectivités liées à la crise sanitaire.

La crise sanitaire et les confinements successifs ont infligé un choc sans précédent à l’économie française et par conséquent aux finances locales des collectivités. Pour y faire face, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour compenser une partie des pertes financières du Covid-19 des collectivités territoriales lors des différents budgets rectificatifs et de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Mais difficile d’y voir clair tellement la bataille de chiffres fait rage entre les associations d’élus et la majorité LREM. De 630 millions d’euros pour l’Association des maires de France à plus de 7 milliards d’euros pour le président LREM de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Jean-René ...