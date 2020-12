Cités éducatives : le dispositif à l’épreuve du terrain

Politique de la ville

Publié le 21/12/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Entravées par la crise sanitaire, les équipes de coordination des cités éducatives mettent tout en œuvre pour lancer leur plan d'actions sous la pression de l'Etat, impatient que les millions budgétés portent leurs fruits.

Entre l’annonce de la labellisation des 80 cités éducatives en septembre 2019, le lancement des partenariats et la signature de la convention avec l’Etat, les pilotes des cités éducatives n’auront guère eu le temps de souffler en 2020. En pleine période électorale, avec un confinement aussi long que brutal, cette première année des cités éducatives n’aura pas été sans obstacle.

1- La gouvernance change de paradigme

A l’issue des premiers mois de fonctionnement, la révolution de la gouvernance à trois semble porter ses fruits. « Des partenariats plus solides et fluides avec les différents services de l’Etat et de l’Education nationale : tous les maires de Ville et banlieue ayant une cité éducative sur leur territoire dressent un bilan positif de la troïka », se félicite ­Thierry ­Falconnet ...