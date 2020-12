Education

Publié le 18/12/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Alors que les cités éducatives fêtent leur première année d’existence, 40 nouvelles cités verront le jour en 2021. Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires, chargée de la ville, revient sur les espoirs placés dans ce programme qui va mobiliser plus de 100 millions d’euros d’ici à 2022

Vous avez annoncé la création de 40 nouvelles cités éducatives en 2021 après les 80 déjà lancées en 2019. Quels espoirs placez-vous dans ce programme ?

Nous sommes partis d’un constat simple. Les enfants des quartiers prioritaires obtiennent le brevet avec près de dix points de moins que les autres. Dans ces quartiers, la proportion d’élèves issus de milieux défavorisés y est deux fois plus importante qu’ailleurs. En 2019, nous avons ciblé 80 de ces quartiers pour les porter en Cités éducatives. Nous y avons renforcé les financement, afin de mobiliser un certain nombre d’acteurs supplémentaires : des animateurs, des médiateurs, davantage d’associations qui oeuvrent ensemble pour sortir d’une politique de dispositifs, et focaliser sur le parcours de l’élève. Tous les ...