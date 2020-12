Noms de rue issus de la diversité : les maires n’ont pas attendu l’Etat

Espace public

Publié le 18/12/2020 • Par Clément Bouynet • dans : France

A la demande d'Emmanuel Macron, un comité scientifique travaille à la constitution d’une liste de personnalités, issues de la diversité, dont les noms seraient susceptibles d’être utilisés pour baptiser rues, complexes sportifs ou jardins. Mais les maires de France n'ont pas attendu cette initiative pour agir.

La statue de Vercingétorix trône depuis 117 ans sur la place de Jaude, à Clermont-Ferrand (140 000 habitants). « On ne va pas la remplacer, c’est certain », plaisante le maire socialiste de la préfecture du Puy-de-Dôme, Olivier Bianchi. Comme tous les élus locaux pourtant, il a suivi avec attention les déclarations d’Emmanuel Macron sur Brut le 4 décembre dernier, souhaitant « qu’on identifie 300 à 500 noms » issus de la diversité, « et qu’on puisse décider ensuite d’en faire des rues, des statues ». À la demande de ce dernier, la ministre déléguée à la Ville, Nadia Hai, a d’ailleurs confirmé la création d’un recueil des noms des quartiers, des immigrations et des diversités territoriales le 15 décembre.

Si Olivier Bianchi salue « une décision qui va dans le bon sens », il précise ...

