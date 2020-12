Justice

Publié le 17/12/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Pour lutter contre la délinquance du quotidien qui empoisonne la vie des Français, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, prône la mise en œuvre d’une justice de proximité. Objectif affiché : «mettre fin au sentiment d’impunité» et «apporter une réponse judiciaire rapide et au plus près du lieu de commission de l’infraction», explique le ministère de la Justice.

Peu avant son déplacement au tribunal judiciaire de Niort pour en présenter les grandes lignes, le garde des Sceaux avait transmis aux procureurs une circulaire «relative à la mise en œuvre de la justice de proximité».

Ce document, que la Gazette met en ligne, détaille les 350 infractions « de faible et moyenne intensité » qui entrent dans le champ de cette nouvelle justice de proximité : tapages et nuisances sonores, atteintes à la tranquillité publiques (occupation en réunion de hall d’immeubles, intrusion dans des établissements scolaires pour troubler le bon ordre, etc.), injures, dégradations, rodéos motorisés, menaces, violences sans incapacité ou inférieure à 8 jours, contraventions dans les transports publics ou liées à la possession de chiens dangereux, etc.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite Thèmes abordés Justice

Prévention de la délinquance { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/714184/comment-eric-dupont-moretti-veut-mettre-en-oeuvre-la-justice-de-proximite/" }, "headline": "Comment Eric Dupont-Moretti veut mettre en oeuvre la « justice de proximité »", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2020/12/dupont-deux-sevres-310x207.jpg", "datePublished": "2020-12-17T18:03:06+00:00", "dateModified": "2020-12-17T18:10:42+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Nathalie Perrier" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "Pour lutter contre la délinquance du quotidien qui empoisonne la vie des Français, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, prône la mise en œuvre d’une justice de proximité. Objectif affiché : «mettre fin au sentiment d’impunité» et «apporter une réponse judiciaire rapide et au plus près du lieu de commission de l’infraction», explique le ministère de la Justice.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }