Cybersécurité : face à quelles menaces faut-il se préparer ?

Sécurité informatique

Publié le 17/12/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Un webinaire organisé par Cybermalveillance.gouv et la Banque des territoires jeudi 17 décembre a donné des clés aux collectivités pour bâtir un environnement numérique de confiance, notamment avec le précieux retour d’expérience de la commune de Vannes, dans un contexte où les collectivités doivent faire face à une hausse des tentatives de cyberattaques.

« Il y a encore une forme de tabou sur ces sujets. On n’ose pas forcément reconnaître avoir été victime de cyberattaque. Le problème n’est pas de savoir si on l’a été, mais quand on va l’être », a constaté le député (LREM) Jean-Michel Mis, à l’occasion d’un webinaire organisé par Cybermalveillance.gouv et la banque des territoires jeudi 17 décembre. Pour rappel, elles sont 1 200 collectivités à avoir été la cible de cyberattaques en 2019.

Il est donc indispensable de mettre les moyens sur la cybersécurité, ce qui n’est pas simple dans un contexte de contrainte budgétaire. A Vannes, qui avait été victime d’une cyberattaque d’ampleur en 2016, la collectivité a décidé d’investir dans la cybersécurité, mais sans budget supplémentaire. « Il a fallu être très convaincants, et ...

