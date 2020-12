Culture à l’arrêt : les professionnels engrangent les soutiens des élus

Crise sanitaire

Publié le 17/12/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La mobilisation des organisations professionnelles du spectacle vivant et du cinéma pour contester le maintien de la fermeture des équipements culturels devant le Conseil d’Etat a déclenché une vague de soutien du côté des élus locaux et des parlementaires. Ces derniers espèrent amplifier l'écho des arguments des professionnels.

Les arguments développés par les organisations professionnelles pour saisir le Conseil d’Etat en urgence ont trouvé une caisse de résonance à travers la mobilisation de nombreux élus.

Maintenu à l’arrêt, le monde de la culture est en colère

La culture, « un bien essentiel »

« Comme l’ensemble des artistes et professionnels des arts et de la culture, comme nos concitoyen.nes , nous avons été atterrés par les annonces du Premier Ministre qui reporte au 7 janvier l’éventualité d’ouvrir nos lieux de culture », ont fait savoir le 16 décembre plus d’une centaine de maires, adjoints et conseillers municipaux, présidents et vice-présidents de conseil départemental, conseillers régionaux, députés et sénateurs, dans une déclaration commune pilotée et diffusée par la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne