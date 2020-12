Préparez 2021 avec le Rendez-vous des finances locales du 26 janvier !

Evénement

Publié le 18/12/2020

Pour le dernier billet de l’année, le Club Finances lance déjà 2021 avec la présentation du 6ème Rendez-vous des finances locales qui aura lieu le 26 janvier prochain, en format digital pour cause de crise Covid. Présentation et inscriptions ici. Bonnes fêtes, en toute prudence sanitaire, bien sûr.

Chiffres-clés Date : Mardi 26 janvier de 9h00 à 16h30 Lieu : sur la plateforme digitale de la Gazette des communes Inscriptions et programme complet : cliquez ici

L’année 2020 restera dans les mémoires. A l’heure du bilan, celui des finances locales n’est pas fameux, mais pas désespéré. Avec la baisse des dotations entre 2014 et 2017, les collectivités ont connu un choc plus structurel qu’elles ont surmonté avec résilience. Comme l’a montré cette semaine la Cour des comptes, cette crise sanitaire va profondément dégrader les comptes locaux des collectivités mais elles sont résolument volontaristes sur leurs investissements, même si elles devront de nouveau prioriser, décaler, économiser. A ce jeu, elles sont devenues des vétéranes.

Résilience et résistance

Pourtant, le danger ne vient pas que du front sanitaire. Après les pertes de recettes liées aux différents confinements et à la gestion de la crise elle-même, elles vont devoir adapter leur stratégie financière à une nouvelle réforme fiscale marquée par la fin progressive de la taxe d’habitation mais aussi –fait nouveau avec la loi de finances pour 2021 – par une baisse de 10 milliards d’euros par an durant deux ans des impôts économiques locaux. Ce nouvel allègement fiscal –pour le moment neutralisé par l’Etat- et inscrit dans le plan France Relance montre combien les collectivités sont sollicitées pour aider les territoires dans la relance, accélérer la transition écologique et améliorer la cohésion sociale.

Alors, comment faire pour conjuguer tant de paradoxes, rétablir un équilibre budgétaire et redonner des capacités d’investissement à votre collectivité ?

Webconférence exceptionnelle

Pour répondre à ces défis déjà connus mais inscrits dans un cadre absolument inédit, la Gazette des communes propose une journée de webconférence exceptionnelle, avec la présence des meilleurs experts de la Cour des comptes ou du Cabinet Michel Klopfer, de praticiens chevronnés, des élus nationaux et locaux, des représentants des associations d’élus, etc.

Ils feront le point sur la situation économico-financière des collectivités, décrypteront les grands changements en matières fiscales et d’aides de l’Etat afin d’en faire bénéficier chaque collectivité. Des ateliers pratiques, donneront également les clés nécessaires à la mise en place d’une stratégie de financement et d’évaluation des coûts de la crise sanitaire, afin de pouvoir faire les bons investissements, notamment dans le cadre du plan de relance.

En attendant d’assister à cet événement exceptionnel, profitez bien de la trêve des confiseurs, en toute prudence pour vous et vos proches.

Le Club finances vous souhaitent de bonnes fêtes et vous dit à 2021 !