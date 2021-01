Le dialogue citoyen veut éviter les conflits d’usage de l’eau

Pour réduire les pénuries et les conflits d’usage autour de la ressource en eau, le département de la Haute-Garonne pilote le projet de territoire Garon’Amont. Une démarche de concertation citoyenne a permis d’explorer toutes les possibilités.

Année après année, le changement climatique est de plus en plus palpable en Haute-Garonne. Outre la diminution des débits naturels des rivières, de 20 à 50 % en été, c’est la température de l’eau qui inquiète. Ainsi en 2019 et en 2020, à plusieurs reprises, elle a dépassé les 25 °C. Pour la première fois, l’eau de la Garonne était trop chaude pour alimenter l’usine d’eau potable. Même scénario à la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne). « L’usine a dû être arrêtée en urgence, car elle rejetait de l’eau trop chaude pour le milieu naturel » ...