Le grand pari des cités éducatives

Publié le 17/12/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

D. Tadevosian / AdobeStock

Le système éducatif français figure toujours parmi les plus inégalitaires de l’OCDE. Avec les « cités éducatives », qui visent à lutter contre l'empilement des dispositifs éducatifs scolaires et périsocolaire, l’Etat entend faire suivre « un parcours d’excellence » aux enfants et aux jeunes des quartiers prioritaires, de la naissance jusqu’à 25 ans.

