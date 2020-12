La géothermie profonde est-elle sure ?

Energie

Pourquoi la centrale de géothermie profonde de l’entreprise Fonroche à Vendenheim (Alsace) a-t-elle provoqué un séisme de 3,59 sur l’échelle de Richter ? Le ministère de la Transition écologique et solidaire met en place un comité d’experts nationaux et internationaux pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. Plus d’une dizaine de projets similaires sont concernés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Energies renouvelables