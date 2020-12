Réforme du Cese : un rendez-vous manqué ?

démocratie participative

Publié le 16/12/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (Cese) a été définitivement voté par le Parlement mardi 15 décembre. Cette réforme, qui fait suite à la crise des Gilets jaunes, promettait un renouveau de la participation citoyenne dans l’élaboration des politiques publiques. Mais la montagne accouche d'une souris.

Citoyenneté et droits de l'homme

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A l’origine présenté le 7 juillet 2020 par le Premier ministre et le Garde des Sceaux comme la transformation du Conseil économique, social et environnemental (Cese) en « chambre de la participation citoyenne », le projet de loi organique et définitivement adopté ce 15 décembre par le Parlement a revu ses ambitions à la baisse.

Outre une composition revue, faite uniquement de représentants des militants et adhérents des organisations (associations, syndicats, ONG, organisations…) et avec un nombre de conseillers ramené à 175 membres, le Cese se contentera d’une réforme a minima.

Instance consultative rabotée

Lors de sa présentation cet été, le texte de réforme du Cese voulait consacrer ce dernier comme « l’instance consultative de premier ordre » pour l’examen des projets de loi afin de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Le texte adopté

Cet article est en relation avec le dossier