Bercy clôt la liste des transferts en régions de la DGFIP

Publié le 16/12/2020 • Par Pascale Tessier

Bercy a levé le voile sur les 16 dernières collectivités qui accueilleront un service relocalisé de la DGFIP, d’ici 2026. Le processus est clôt et il reste forcément des candidats malheureux.

Le mercato est terminé ! 66 communes, et pas une de plus, accueilleront un service de la direction générale des finances publiques. Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des Comptes publics, a donné ce mardi 16 décembre la liste des 16 territoires ruraux et périurbains qui rejoignent les 50 annoncés le 29 janvier dernier. Jusqu’alors, ces services employant 2500 agents étaient concentrés en Ile-de-France et dans les grandes métropoles. L’annonce faite par Bercy de la relocalisation en province avait séduit 408 communes -issues de 84 départements- qui avaient fait acte de candidature. À peine 1 sur 7 aura donc obtenu satisfaction.

Préférence donnée aux communes les plus attractives

Comme il fallait bien trancher, un comité de sélection interministériel -incluant les organisations ...